"Emergenza tarlo: censimento e regolamento del verde urbano"

Emergenza fitosanitaria del tarlo asiatico, Civitanova è tra i territori focolaio tanto che sarà necessario abbattere circa 18.000 piante per avere la certezza di debellare il parassita. Una strage di alberi e Marco Cervellini, che dal 2014 come ecologo vegetale s’impegna volontariamente per la città, chiede "che venga fatto prima un censimento del verde e poi un regolamento del verde per la tutela, la progettazione, la realizzazione e la gestione del verde urbano pubblico e privato". "Che senso ha - provoca - parlare di Civitanova Green e poi non agire?". Si rammarica perché "se avessimo speso un anno di tempo e soldi - osserva - per censire tutti gli individui arborei del territorio comunale avremmo intercettato prima ogni emergenza fitosanitaria e avremmo potuto mitigarla, facendo risparmiare soldi ai privati ora costretti ad abbattere a loro carico". Per Cervellini questo significa "adattarsi, anche a scala comunale, ad interazioni biologiche che diventano sempre più complesse e poco controllabili, in relazione sia al commercio delle piante ornamentali ospiti sia per gli andamenti delle popolazioni in relazione agli eventi estremi". Ricorda che "dal 2014 è pronta una bozza di regolamento del verde, dal 2015 c’è uno schema di regolamento regionale adottabile dai comuni, nel 2017 c’è stato il primo incontro con l’assessore Cognigni, nel 2019 e nel 2021 è stato ripetutamente riproposto il censimento e il regolamento del verde e l’amministrazione ha sempre risposto che era d’accordo, ma non ha mai agito".