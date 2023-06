Emergenza violenza di genere "Venti arresti e 134 casi denunciati, dati preoccupanti in provincia"

di Paola Pagnanelli

Sono stati 134 i casi di violenza di genere denunciati nei dodici mesi passati in provincia: 75 per maltrattamenti in famiglia, 41 per atti persecutori e 18 per violenza sessuale. I dati sono stati forniti dal comandante provinciale dell’Arma, colonnello Nicola Candido, in occasione della festa per la fondazione: "Sono reati commessi prevalentemente nei confronti di mogli, compagne o fidanzate, spesso costrette a subire comportamenti violenti da parte dei partner. Sono state denunciate 123 persone e arrestate 20, numeri purtroppo ancora preoccupanti, indicativi del fatto che tanto si deve ancora fare in questo ambito e non solo dal punto di vista repressivo, come purtroppo la cronaca nazionale degli ultimi giorni ci ricorda". Ieri, dopo anni, la cerimonia dell’Arma è tornata all’aperto, in piazza Vittorio Veneto, "tra la gente, come richiesto da tanti cittadini, perché l’Arma vive per loro e con loro, ne condivide le apprensioni, ma ne coglie anche i desideri più positivi". Nel bilancio dei dodici mesi passati, ci sono 6.007 delitti denunciati e 1.683 scoperti; gli arresti sono stati 150, le denunce 1.970. Rispetto al totale dei delitti in provincia, l’Arma si è occupata dell’87 per cento dei reati: l’89,5 per cento dei furti, per il 93,4 delle truffe. Il colonnello ha salutato i gonfaloni delle città, i sindaci, il prefetto, il questore, il comandante della Guardia di finanza e dei vigili del fuoco, il procuratore e i militari in congedo. Ha sottolineato l’importanza del lavoro congiunto, "con risultati operativi di assoluto rilievo, anche e soprattutto in termini di prevenzione, perché quello che non accade è un successo di questa unità d’intenti, anche se si tratta di un’attività silente che non trova enfasi. Macerata ne è un esempio, perché non è un caso se è recentemente risalita nella classifica della sicurezza dei capoluoghi di provincia". Un impegno congiunto, anche con le diocesi, quello contro le truffe, "reato ancor più insopportabile se perpetrato ai danni degli anziani".