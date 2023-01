Emilio Solfrizzi veste i panni del malato immaginario, Molière al teatro Piermarini

Giovedì, alle 21.15, Emilio Solfrizzi sarà protagonista al teatro Piermarini di Matelica con "Il malato immaginario" di Molière. Lo spettacolo è diretto dal regista Guglielmo Ferro e proposto nella stagione promossa dal Comune con l’Amat, realizzata con il contributo della Regione e del Ministero della Cultura. "Il malato immaginario ha più paura di vivere – afferma il regista Ferro, autore anche dell’adattamento – che di morire e il suo rifugiarsi nella malattia non è nient’altro che una fuga dai problemi, dalle prove che un’esistenza ti mette davanti. La tradizione ha accomunato la malattia con la vecchiaia, per queste ragioni un grande attore dell’età di Emilio Solfrizi potrà restituire al testo un aspetto importantissimo e certe volte dimenticato. Il rifiuto della propria esistenza. La comicità è così esaltata dall’esplosione di vita che si fa tutt’intorno al protagonista Argante e la sua continua fuga attraverso rimedi e cure di medici improbabili. Una comicità che si avvicina al teatro dell’assurdo: Molière, anticipa drammaturgiche che solo nel ‘900 vedranno la luce". Sul palco saliranno gli attori Emilio Solfrizzi, Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Cecilia D’Amico, Luca Massaro e Rosario Coppolino, con i costumi di Santuzza Calì, la scenografia lignea a tre piani disegnata da Fabiana Di Marco, e le musiche di Massimiliano Pace. La produzione dello spettacolo è di Compagnia Moliere, La Contrada – Teatro Stabile di Trieste, in collaborazione con Teatro Quirino – Vittorio Gassman. Per info o prenotazioni: Amat (071 2072439), il circuito online vivaticket, biglietteria teatro Piermarini (0737.85088).