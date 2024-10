"Emma" al Politeama. Show di danza con "Happening"

Dopodomani alle 21.15, l’associazione culturale AltraScena di Tolentino porta al Politeama lo spettacolo "Emma". Si tratta della prima serata di "Happening, festival di danza contemporanea". Seguiranno altre due serate, sabato e domenica, con diverse compagnie del territorio. "Emma Bovary, un tavolo e l’alternarsi delle condizioni sociali dei personaggi che animano la sua vita – spiegano gli organizzatori –. Dall’accondiscendenza nei confronti di un uomo che non riesce ad amare per arrivare alla consapevolezza di sé e alla sua fine amara. Il pubblico verrà trasportato nel cuore della provincia francese del XIX secolo, dove Emma Bovary, una giovane donna insoddisfatta, sogna una vita di lusso e passione lontano dalla monotonia del suo matrimonio". Insieme ad AltraScena con lo spettacolo "Emma", diretto da Sofia Vitali e Beatrice Castelli che cura anche le coreografie, si esibiranno nella stessa serata Lunatics Dance Theater Project con "Under Sky" e la compagnia Edie De Vere con "Pussy Willow". Biglietti al botteghino del Politeama, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima dello spettacolo; online su www.politeama.org. Info 0733.968043.