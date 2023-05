Emma Brambatti, campionessa di greco di Macerata: “Sul podio, e non avevo ancora studiato Aristotele”

Macerata, 28 maggio 2023 – “Non avevo nessuna aspettativa da quella versione di greco, quindi la settimana è scivolata via senza ansia, all’insegna della tranquillità". La diciottenne maceratese Emma Brambatti, studentessa della II D del liceo classico Leopardi di Macerata, si è classificata al terzo posto nella gara nazionale delle Olimpiadi di lingue classiche. "Non avevo particolari aspettative – ricorda – poi il 10 maggio ho ricevuto la telefonata dell’organizzazione".

Brambatti, ma come non aveva grosse aspettative?

"Frequento il quarto e ci hanno assegnato un testo di Aristotele, che studierò il prossimo anno e non l’ho mai tradotto. Non ho pensato al risultato finale".

Temeva che non avesse fatto bene la traduzione?

"Le sensazioni erano positive, mi sembrava che fosse andata bene. Poi si doveva rispondere a tre domande: le prime due sul testo e sullo stile, la terza sul tema della povertà e io ho scritto di Dante, Milton e Dostoevskij".

Latino e greco caratterizzano il Classico, cosa l’affascina delle due lingue?

"Mi attraggono, sono come una calamita, sviluppano una forma di pensiero, danno un senso critico".

Preferisce di più il greco o il latino?

"All’inizio ho trovato il greco più semplice, però adesso, studiando anche la letteratura, direi entrambi grazie ai docenti Patrizia Zega (latino) e Filippo Capponi (greco)".

Ha già deciso cosa fare dopo il diploma?

"Medicina, poi la specializzazione in neurochirurgia".

Come vive le ore prima di una versione o di un’interrogazione?

"All’inizio avevo un po’ di ansia, con il tempo sono maturata e adesso sono più tranquilla".

Ha una media alta?

"Sul 9".

Proprio non male.

"Ci sono anche altri che hanno voti alti, dietro c’è solo la passione in ciò che si fa".

Quante ore studia?

"Sulle tre ore al giorno, ma faccio un lavoro costante".

Come passa il tempo libero?

"Vado in palestra, prima suonavo la chitarra e ho preso delle lezioni ma con il Covid ho lasciato".

Prendiamo una frase fatta: c’è chi sostiene che oggi sia più utile studiare lingue moderne e materie scientifiche piuttosto di quelle classiche. Lei cosa ne pensa?

"Una preparazione classica ti mette in contatto con un mondo che non sente il peso del tempo e dimostra quanto sia ciclica la storia".

Ma allora il latino e il greco non sono lingue morte?

"Macché morte? Io le sento vive più che mai, si pensi alle tragedie greche che sono così connesse con la vita che non finiscono mai di dire qualcosa".