Emofilia e prevenzione. Colpiti tanti bambini: "Abbiamo 120 pazienti"

"Cominciamo dai piccoli". Questo il titolo del convegno organizzato dal Centro Emofilia e Coagulopatie Emorragiche dell’ospedale di Macerata in programma oggi, a partire dalle 9, nella "Domus San Giuliano" di via Cincinelli. Un titolo certamente non casuale, visto che in Italia una significativa parte degli oltre 10.500 pazienti affetti da malattie emorragiche congenite (Mec), 5mila delle quali con Emofilia A e B, circa 3.000 con malattia di Von Willebrand, e altri 2.300 con altri deficit rari della coagulazione, è rappresentata da bambini. "Quando abbiamo ideato e realizzato questo incontro abbiamo pensato principalmente a loro, ai bambini, ma anche alle tantissime persone affette da emofilia", sottolinea Isabella Cantori, direttrice dell’Unità operativa complessa di Medicina Trasfusionale e del Centro Emofilia dell’Ast di Macerata e responsabile scientifico del convegno. "Confidiamo che i preziosi e autorevoli interventi che si susseguiranno nella giornata – prosegue – contribuiscano ad ampliare ulteriormente la conoscenza su questa problematica per affrontarla sempre più in maniera efficace".

Il convegno "poggia" su una struttura di primo piano, qual è il Trasfusionale di Macerata dove, fin dagli anni Settanta del secolo scorso, funziona un Centro di Emofilia di eccellenza che segue circa 120 pazienti affetti da emofilia A e B, mentre i casi di malattie emorragiche congenite sono oltre 400. Grazie al laboratorio di coagulazione, diretto da Luisa Marinelli, effettua gli esami diagnostici e il monitoraggio sull’efficacia delle terapie. Fa diagnosi di emofilia o di altra coagulopatia emorragica congenita, compila la certificazione di malattia rara, redige il piano terapeutico e, previo consenso informato, inserisce i pazienti nel Registro nazionale delle Mec e nel Registro regionale delle Malattie Rare.

"Negli ultimi anni – evidenzia la direttrice Cantori – la ricerca ha fatto significativi progressi per il trattamento dell’emofilia e per la prevenzione delle complicanze più frequenti e più temibili (artropatia cronica, vari eventi emorragici anche pericolosi per la vita, come l’emorragia cerebrale), introducendo terapie innovative che migliorano la qualità della vita dei nostri piccoli pazienti. L’adozione di farmaci a emivita prolungata per la terapia sostitutiva ha ridotto la frequenza delle infusioni, la terapia non sostitutiva sottocutanea ha ulteriormente migliorato la qualità della vita e l’aderenza alla terapia, riducendo di molto il rischio di emorragie maggiori in età neonatale e nei primissimi anni di vita". Il convegno vuole, quindi, essere una opportunità in più per condividere esperienze e nuove pratiche, coinvolgendo una rete di supporto che vede la presenza di tutti gli attori del sistema sanitario e sociale.