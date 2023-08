Emozioni con la compositrice Torre "Il concerto sarà un viaggio nel cuore"

"Accompagnerò gli spettatori in un viaggio nel cuore, cercando le emozioni, facendo riaffiorare anche quelle represse e nascoste". La pianista e compositrice Giuseppina Torre dà appuntamento a Cingoli dove alle 21.15 di oggi terrà un concerto eseguendo composizioni tratte dal suo ultimo album "Life Book" e dal precedente "Il silenzio delle stelle". "Nel live – aggiunge – ripercorrerò la mia vita e carriera perché scrivo di me quando compongo". Il live sarà accompagnato dalla coreografia del ballerino Federico Rubisse e sarà dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Torre, nella sua vita c’è stata una parentesi di un amore tossico che si riflette pure nella musica. Come ha trovato la forza di dire basta?

"Ci sono due possibilità quando si tocca il fondo. O continuare e morire nell’anima o, ed è quello che ho fatto, trovare la forza e darsi una spinta per uscirne".

Da Never look back a Mentre tu dormi passando per Gocce di veleno: hanno dei punti di contatto i tre suoi stati d’animo in cui lei ha descritto se stessa in musica nell’ultimo album?

"C’è un filo conduttore. In Gocce di veleno racconto un amore tossico in cui il veleno corrode anima, mente e fisico; in Mentre tu dormi descrivo la sensazione di pace e serenità dopo il periodo turbolento. In Never look back è quella porta che si spalanca alla vita lasciando il passato alle spalle, togliendo i sassi dal cuore si guarda verso orizzonti più limpidi e sereni".

Non voltarti indietro (Never look back) perché c’è un dolore, ma non c’è anche la vittoria, la rinascita, la ritrovata serenità; e allora, perché non guardare anche al passato?

"Ciò è avvenuto dopo avere rielaborato quel periodo. Guardo quelle cicatrici, che ho fisiche e mentali, con gli occhi di chi ce l’ha fatta. Le difficoltà avute sono state un’opportunità di crescita. Chiudo il passato perché è stato metabolizzato, digerito e accettato, anche se doloroso, adesso guardo avanti".

Dove ha trovato la forza di rendere pubblica la sua storia?

"Lo fai per il rispetto della persona che sei, per potere dire alle donne che è possibile uscirne quando si è in fondo al tunnel. E poi la cronaca è piena di femminicidi che colpiscono tutte le fasce sociali".

È difficile essere profeti in patria, e infatti lei ha vinto i Los Angeles Music Award e altri premi negli States. Poi è arrivata l’Onorificenza di Cavaliere all’ordine al merito della Repubblica, sente che l’Italia si è accorta tardi del suo talento e bravura?

"Magari un po’ tardi, l’Italia arriva sempre dopo. Abbiamo a volte il difetto di apprezzare il valore dei nostri talenti quando sono stati riconosciuti all’estero. È quanto successo a me, ma mi sento onorata da quell’Onorificenza che non vedo come un rimedio".

Cosa le hanno trasmesso e dato le parole del Papa che ha letto prima di scrivere la musica del documentario sul Pontefice?

"Mi hanno colpita. Quando dice che l’arte avvicina a Dio, cioè l’artista ha il potere di fare da tramite tra uomo e Dio. Poi quando ha detto chi è l’uomo per scartare un altro uomo quando Dio non ha scartato nessuno? Questi concetti mi hanno illuminata nella scrittura della musica per il docufilm".

Lorenzo Monachesi