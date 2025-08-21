Emozioni e musica con "I tre tenori" e Gigli

Una serata di musica e di emozioni intense ha illuminato l’altra sera il piazzale del convento dei frati cappuccini a Recanati con l’evento "I tre tenori", nell’ambito del Gigli Opera Festival organizzato da Villa Incanto: gli artisti Dario Ricchizzi, Dario Di Vietri, Irene Tella e Luca Violini, che ha letto alcune lettere e brani dal diario di Gigli, sono stati capaci di conquistare il pubblico numeroso e partecipe, fra cui per l’amministrazione comunale il sindaco Emanuele Pepa e l’assessore alla cultura Pelati, e poi diversi sponsor.

Il concerto ha reso omaggio alla memoria immortale di Beniamino Gigli e a suo nipote Luigi Vincenzoni, di cui in questi giorni ricorre il quinto anniversario della morte: fra il pubblico erano presenti anche le famiglie dei tre figli di Vincenzoni. Uno dei momenti più significativi della serata è stata la consegna del Premio Gigli Opera Festival al giovane tenore in carriera Nico Franchini. Il riconoscimento, realizzato da uno studente della classe quarta del liceo artistico Cantalamessa di Macerata, ha simboleggiato il legame tra le nuove generazioni e l’eredità artistica gigliana, proiettata verso il futuro.

Dopo tante polemiche sulla rassegna, non poteva mancare il momento di commozione del direttore artistico Riccardo Serenelli, che ha ringraziato la città per l’affetto dimostrato, sottolineando come il festival continui a crescere proprio grazie al sostegno di un pubblico caloroso e fedele.

Domani sera è previsto un altro importante appuntamento in città, questa volta dedicato a Rina Gigli, figlia del tenore recanatese, nel cortile di Palazzo Venieri alle 21.15. Nell’ambito della rassegna "A tutti, se vuole, la donna la fa! – Viaggio musicale con qualche licenza nell’universo femminile del melodramma", organizzata dall’Associazione Beniamino Gigli, si terrà l’omaggio al soprano nel 25º anniversario della sua scomparsa. Nel corso dell’appuntamento ci sarà la consegna del Premio Rina Gigli a una giovane promessa femminile del canto lirico. Madrina della serata sarà la presidentessa della Commissione pari opportunità regionale, Maria Lina Vitturini. Sul palco si esibiranno alcuni protagonisti della rassegna: il soprano Elena Memoli, il mezzosoprano Saori Sugyama, il tenore Carlo Giacchetta e il basso Alessandro Ceccarini, accompagnati al pianoforte da Lorenzo Bavaj, storico pianista di Josè Carreras.

Antonio Tubaldi