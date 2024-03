Emozioni e sentimenti in "Fragile" di Ladrone00

La sua musica è veicolo di emozioni e sentimenti profondi. Il rapper Ladrone00, nome d’arte di Simone Cicconi, presenta la sua nuova produzione musicale: Fragile. Aveva catturato l’attenzione e il cuore del pubblico con "Lady", brano che intreccia sapientemente la nostalgia delle serate estive al desiderio di danzare a lungo, desiderio per troppo tempo represso, ingabbiato nelle maglie del lockdown. Ora questo artista ci invita nuovamente nel suo universo musicale con una vibrante testimonianza del suo inconfondibile stile e della sua innata freschezza artistica. Amalgamando con maestria irresistibili ritmi da dancefloor ad incisivi incastri rap, il talento marchigiano dà vita ad un’opera intrisa di energia, in grado di fondere l’anima dance al cuore pulsante del rap. "Fragile" si distingue infatti non solo per la sua composizione musicale innovativa, ma anche per il modo in cui il suo autore riesce a tessere elementi sonori diversificati, in una simbiosi armoniosa e fluida che incanta e invita all’ascolto ripetuto. Nato a San Severino nel 2004 e cresciuto Poggio San Vicino, Ladrone00 si avvicina alla musica ispirato da Emis Killa, nutrendo sin dalla tenera età la convinzione che il suo futuro sarebbe stato intimamente legato all’underground italiano. Ladrone00 non è solo un rapper; è una forza della natura che sfida le convenzioni, portando alla luce le emozioni più profonde mediante i suoi brani. In "Fragile", l’incisività della sua penna esplora temi di vulnerabilità, forza interiore e la continua ricerca di autenticità in un mondo che troppo spesso valuta gli individui basandosi su giudizi superficiali, anteponendo i preconcetti all’essenza stessa di ogni essere umano. In questo brano viene affrontata anche la tematica dell’esposizione costante ai social, un sentimento universale che risuona profondamente nell’era digitale. La sua musica è veicolo di messaggi profondi, uno strumento immediato e diretto che offre agli ascoltatori non solo momenti di evasione ma anche innumerevoli spunti di riflessione. "Fragile" non è solo un’aggiunta al panorama musicale; è un invito a danzare sui ritmi della vita, ad apprezzare le proprie fragilità e a trovare la forza nella propria unicità. Ladrone00, con questa nuova release che trasforma la vulnerabilità in virtù, ci ricorda che la musica è un linguaggio universale.

Gaia Gennaretti