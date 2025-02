Emozioni e tecnologia con Maura Gancitano

"Come cambia il modo di vivere le emozioni in un mondo sempre più tecnologico?". A questa domanda cercherà di rispondere Maura Gancitano, filosofa e scrittrice, durante l’evento in programma il 25 febbraio alle 21 al teatro di Treia. L’incontro, parte del Festival "Emozioni digitali: educazione sentimentale nell’era dell’IA", offrirà una riflessione profonda a partire dal libro "Erotica dei sentimenti",

che propone una nu’educazione sentimentale in un contesto sempre più dominato dall’intelligenza artificiale. Il pubblico avrà l’opportunità di esplorare come tecnologia e relazioni umane possano coesistere e come sia possibile riscoprire il contatto autentico con sé stessi e con gli altri. L’ingresso è gratuito, con prenotazione su Eventbrite.it o tramite il numero 320-1888318 (Cristina).