Emozioni in musica al "Velluti" per salutare l’arrivo del 2024: "Un anno di crescita culturale"

Il nuovo anno a Corridonia è iniziato nella cornice di un teatro "Velluti" sold out, animato dalle note del concerto "Swing Christmas" di Riccardo Foresi e la sua "That’s Amore Orchestra", che ha coinvolto il numeroso pubblico attraverso un emozionante repertorio musicale. Ma non è tutto. Infatti per coloro che non sono riusciti ad accedere visto l’esaurimento dei posti, l’evento è stato trasmesso con una diretta Facebook sulla pagina "Corridonia Cultura Turismo".

Al termine della manifestazione patrocinata dall’assemblea legislativa delle Marche, il sindaco Giuliana Giampaoli e l’assessore alla cultura Massimo Cesca, unitamente agli ospiti istituzionali, i consiglieri regionali Anna Menghi e Pierpaolo Borroni, hanno rivolto agli intervenuti i migliori auguri di buon anno. "Ben vengano iniziative di questo genere – ha sottolineato Borroni –, a cui daremo sempre, tramite l’assemblea legislativa, la possibilità di essere promosse". "Un’iniziativa piena di emozioni, i cui valori di riferimento sono stati di vero auspicio per il nuovo anno – ha ribadito Menghi –. Con questo evento Il teatro "Velluti" ha inaugurato un 2024 di crescita culturale e in tal senso vivrà di luce ogni giorno di questo anno, che mi auguro sia pieno di buone cose".

Diego Pierluigi