Emozioni sensoriali: fondi consistenti

Un Consiglio comunale denso di contenuti, quello che si è svolto giovedì sera a San Severino. Diversi gli argomenti importanti che hanno impegnato l’assise per oltre 4 ore, a partire da una variazione di bilancio del valore di 284.639 euro, passando per il documento unico programmatico 2024-2026 e, per finire, la situazione della municipalizzata Assem. Il sindaco Rosa Piermattei ha illustrato la variazione di bilancio, spiegando che la parte sostanziale, ovvero 200mila euro, "sono contributi assegnati alla città per il progetto Emozioni Sensoriali tra le valli del Musone e del Potenza. Ci sono poi 20mila euro per il progetto ’Città che legge’, 8.464 euro per l’acquisto di libri per la biblioteca, un contributo di 11.698 euro dalla Protezione civile per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali di comuni ospitanti un significativo numero di cittadini ucraini. È emersa la necessità di integrare i capitoli di spesa per le utenze per complessivi 130mila euro per far fronte a maggiori oneri derivanti da conguagli e aumenti e ulteriori 36mila euro per la raccolta e smaltimento del percolato della discarica comunale". Per quanto riguarda le uscite, vengono stornati 54mila euro quale reimpiego del contributo destinato al potenziamento delle attività sociali poiché l’ente ha già provveduto ad assumere due assistenti sociali, e viene ridotta di 100mila euro la cifra destinata all’acquisto di terreni. Proprio su quest’ultimo punto, ma non solo, i consiglieri di opposizione Tarcisio Antognozzi e Francesco Borioni hanno esternato le loro perplessità e il primo cittadino ha precisato che "era stato inizialmente impegnato oltre un milione ma abbiamo usato solo 750mila euro per l’acquisto dell’area circo (per realizzare la nuova casa dei riposo, ndr) e abbiamo lasciato un certo importo sempre per l’acquisto di terreno per altri progetti. In merito alla discarica, il Cosmari pensa di riuscire entro fine anno a completare la copertura. C’è stato un ritardo perché l’abbancamento si è smosso verso il fosso di Maricella e occorre consolidare un tratto del piede della discarica".

Le maggiori critiche dei consiglieri di minoranza sono state rivolte al Dup. Borioni ha affermato che "probabilmente alcuni di voi non l’ha letto perché è un copia e incolla di quelli passati e ci sono anche degli errori". Secondo Tiziana Gazzellini "contiene cose abberranti. Non si parla mai di manutenzione, nessuno ci dice cosa volete fare con l’edificio di via Talpa e di sanità non abbiamo più sentito parlare". "Nel Dup - ha invece rimarcato Antognozzi - si parla di altro rispetto ai bilanci che approvate. Si parla di via Lauretana e via Francescana come motore di sviluppo, è davvero così? Si parla di fare qualcosa per non avere più solo un turismo mordi e fuggi, ma qui il turismo è proprio fuggito. Si parla di fare nuovi impianti produttivi e sportivi? Come? Quando?".