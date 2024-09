Encomio all’appuntato Leone

Encomio per il carabiniere portorecanatese Alessandro Leone, in servizio a Numana con il grado di appuntato scelto. Con il luogotenente Luca Cristofanetti e l’appuntato scelto Angelo Antonio Fiore ha portato avanti l’operazione "Sorgente", una complessa indagine che ha consentito di sgominare una banda criminale responsabile di 36 furti in tutta Italia. I tre sono stati premiati dal comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, colonnello Carlo Lecca. L’operazione "Sorgente" si è conclusa a febbraio, quando i carabinieri eseguirono un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per sette persone, cinque uomini e due donne, ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione. L’indagine era iniziata a ottobre 2022 dopo due furti a Sirolo, e ha consentito di individuare il gruppo composto da italiani e croati dell’hinterland romano.