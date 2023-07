Endometriosi: legge che garantisce più tutela alle donne

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una legge a tutela delle donne affette da endometriosi. Ed unanime è anche la soddisfazione, espressa – in particolare – da Giorgio Cancellieri, consigliere della Lega, primo firmatario della proposta di legge, e da Anna Casini, consigliere del Pd. "La legge intercetta la necessità di porre l’attenzione su una malattia dalla sintomatologia invalidante che rende difficili le attività quotidiane", sottolinea Cancellieri. "Fare informazione – prosegue - è fondamentale, in particolare per le ragazze più giovani, perché l’obiettivo è la diagnosi precoce di una patologia subdola che colpisce le donne determinando, nel 50% dei casi, l’infertilità. In Italia sono 3 milioni le donne colpite da endometriosi, solo la metà è consapevole di essere malata: per questo abbiamo previsto una rete d’intervento con percorsi multidisciplinari". "E’ stata una giornata storica per la nostra regione che si dota di uno strumento legislativo per tutelare le donne affette da una malattia invalidante come l’endometriosi", afferma la vice capogruppo del Pd Anna Casini. "Per questo servono informazione e consapevolezza".