Endometriosi, l’ospedale di Macerata centro di riferimento nelle Marche

Oggi è la giornata mondiale dell’Endometriosi, una malattia che colpisce tre milioni di donne. Per l’occasione lo Sferisterio di Macerata si illuminerà di giallo, a testimoniare l’impegno del personale sanitario e, soprattutto, i successi del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Macerata, diventato centro di riferimento regionale per la cura di questa patologia.

Un riconoscimento arrivato dalla Sigo (Società italiana di ginecologia e ostetricia), che ha designato l’Unità operativa di Macerata, diretta da Mauro Pelagalli, Centro capofila per l’Endometriosi nelle Marche, istituendo una mail dedicata, a cui le pazienti possono scrivere per organizzare un percorso ([email protected]). Un risultato non certo casuale. "Da anni mi occupo di endometriosi, un arco di tempo in cui io e la mia equipe abbiamo eseguito circa cinquemila interventi", sottolinea Pelagalli. "Siamo stati i primi – prosegue – a fare il Nose, un intervento di resezione intestinale da endometriosi senza interessare la parete addominale, cioè senza fare il classico taglio. Ci occupiamo di tutta la patologia endometriosica, anche quella più severa. Questi traguardi sono stati raggiunti grazie all’attenzione rivolta alla formazione, alla preparazione e alla costituzione di un percorso che consente alle pazienti di avere un trattamento di altissimo livello sia dal punto di vista chirurgico che medico. Voglio ricordare che nel 2022 abbiamo avuto ospite a Macerata il professor Koninckx Philippe, massimo esperto al mondo della chirurgia della endometriosi, oltre a prestigiosi professionisti nazionali e internazionali". "Un riconoscimento che è motivo di orgoglio per la nostra azienda. Il mio plauso e ringraziamento al dottor Pelagalli e a tutta la sua equipe", commenta soddisfatto Antonio Draisci, commissario straordinario dell’Ast di Macerata.

"Nelle Marche sono 495 le donne che hanno un codice di esenzione per endometriosi, ma sono molte di più quelle che soffrono di questa malattia", afferma Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità. "Abbiamo in cantiere una specifica proposta di legge che istituisce il Registro regionale dell’endometriosi (Ree), l’organizzazione della Rete regionale per la prevenzione, la diagnosi e i percorsi di cura, e un Comitato tecnico-scientifico regionale".

Franco Veroli