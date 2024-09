Enduro Vintage. Trophy, 400 piloti invadono la città

Il "Fim Enduro Vintage Trophy" a Camerino ha preso il via, accolti oltre 400 piloti per la competizione internazionale più importante riservata alle moto d’epoca da regolarità. Migliaia le persone arrivate nel territorio camerte. Inaugurato il paddock al Sottocorte Village, l’area pratica è stata allestita in via D’Accorso. Festa grande alla Rocca Borgesca ieri dalle 19 per la cerimonia inaugurale. Oggi dalle 8.30 alle 11.30 verifiche amministrative in via Ottaviani, dalle 9 alle 12 le verifiche tecniche ed è possibile accedere al parco chiuso. A Vallicelle nel pomeriggio prova d’accelerazione. Domani mattina prova di fuoristrada. Venerdì prova fuoristrada e sabato al crossodromo San Pacifico di San Severino; dalle 17, premiazioni al Sottocorte Village. Per le famiglie e gli amici dei piloti, la Pro loco di Camerino ha organizzato una serie di visite. Domenica la chiusura del paddock alle 12.