Energia alternativa ai combustibili fossili Strada già intrapresa, c’è solo da accelerare

di Franco Veroli

Paolo Sparvoli, producete bombole, serbatoi e recipienti per stoccare ’energia pulita’. In che modo?

"’Antonio Merloni’ è da sempre leader nel mercato dei recipienti a pressione. L’azienda ha iniziato la produzione di bombole nel 1954 e la produzione di serbatoi nel 1975. In un settore così articolato e competitivo come quello dell’Oil&Gas, ha consolidato nei vari decenni la propria leadership nazionale e, parallelamente, ha aumentato le sue possibilità internazionali. L’azienda si distingue per la capacità di essere un riferimento all’interno delle associazioni di categoria, perché è capace di rispondere alle sollecitazioni provenienti dalle parti interessate nel rispetto della legislazione cogente, e questo fatto diventa sempre più importante nell’attuale contesto di transizione energetica".

Il Gpl non è stato coinvolto nel rialzo dei prezzi. Come mai?

"Per un motivo semplice. I nostri recipienti a pressione sono destinati allo stoccaggio del Gpl, combustibile che deriva dalla raffinazione del petrolio e la cui filiera interessa paesi fuori dal conflitto in Ucraina".

E’ vero che state indirizzando la produzione anche verso l’idrogeno?

"In ottica futura, stiamo studiando nuovi prodotti per lo stoccaggio dell’H2 e del GNL per portare la nostra esperienza, come progettisti e realizzatori di recipienti a pressione, anche verso nuove fonti di energia".

Il crescente numero di impianti per l’uso di fonti rinnovabili può crearvi difficoltà?

"No. Il Gpl è un prodotto di nicchia e non è coinvolto in una riconversione energetica globale. Ma può essere interessato in una politica di pianificazione energetica in affiancamento alle fonti alternative".

Aver realizzato un nuovo stabilimento di 18mila metri quadri è una sfida e, forse, anche una scommessa. Come pensate di vincerla?

"Non dobbiamo vincere nulla. Il nuovo stabilimento per noi non rappresenta né una sfida, né una scommessa. Si tratta di un intervento che rientra nella pianificazione aziendale. La nostra esperienza storica nell’industria italiana ha un potenziale illimitato. Vogliamo trasformare questa esperienza in un’industria che guarda al futuro attraverso il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti con l’aiuto della digitalizzazione e della visione consapevole del mercato energetico. Abbiamo già costruito degli impianti per la finitura di serbatoi di grande capacità (destinati ai rifornimenti) e appaltato la costruzione di una nuova linea tecnologica per la produzione di bombole".