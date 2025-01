"Energia, costi davvero esagerati"

"Il costo dell’energia per gestire una discoteca è diventato esagerato". Daniele Maria Angelini, titolare del "Donoma" di Civitanova, spiega in questi termini i rincari in bolletta. "Una nave come il nostro locale – dice Angelini – comporta dei costi inestimabili. Solo di metano spendiamo 1600 euro al mese e di corrente 5000. Se queste cifre aumenteranno nei prossimi mesi, sarà ancora più dura. Poi non ci sono solo luce e gas. Prendiamo ad esempio l’acqua: l’ultima bolletta è stata un salasso. A tutto ciò, dobbiamo aggiungere le spese che affrontiamo per gestire il nodo sicurezza, affidandoci ad una squadra numerosa di addetti. Non possiamo rispondere aumentando del prezzo del biglietto".