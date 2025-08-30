Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
Confronto senza acuti
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Bologna Europa LeagueAllerta meteoVittima scritte sessisteRisucchiato dall'elicaRistorante chiusoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaEnergia, riqualificazione del teatro Feronia. Ok della Soprintendenza
30 ago 2025
GAIA GENNARETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Energia, riqualificazione del teatro Feronia. Ok della Soprintendenza

Energia, riqualificazione del teatro Feronia. Ok della Soprintendenza

Parere positivo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata ai lavori...

Il teatro di San Severino

Il teatro di San Severino

Per approfondire:

Parere positivo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata ai lavori di riqualificazione energetica e di efficientamento sul sistema di riscaldamento del teatro comunale Feronia. La decisione arriva dopo la richiesta presentata dal Comune con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la sua sostenibilità ambientale. Il progetto, esaminato e ritenuto ammissibile dalla Soprintendenza, prevede interventi di manutenzione straordinaria che non altereranno l’aspetto estetico e strutturale del teatro, che è sottoposto a tutela storico-artistica.

I lavori includono la sostituzione degli infissi esistenti, ormai degradati e senza alcun pregio storico, con nuovi serramenti in legno a taglio termico, che miglioreranno il bilancio energetico dell’immobile senza modificarne i prospetti, la conversione dell’impianto di riscaldamento ancora a gasolio con l’installazione di un nuovo generatore a condensazione più efficiente, la sostituzione dei vecchi ventilconvettori con nuovi modelli dotati di motori a inverter, al fine di ottenere una significativa riduzione dei consumi elettrici.

Il progetto, che prevede anche la bonifica di elementi desueti, rappresenta un passo avanti verso la modernizzazione e la conservazione di uno degli edifici storici più importanti della città, garantendone la tutela e il rispetto delle normative vigenti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Teatro