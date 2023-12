Energia, stop al mercato tutelato: "Aumenti in vista per le bollette"

Addio al mercato tutelato per l’energia: dal 10 gennaio i clienti dovranno scegliere un fornitore sul mercato libero del gas. Per l’energia elettrica c’è tempo fino ad aprile. Il passaggio sta creando dubbi e preoccupazioni nei cittadini, soprattutto quelli più anziani. "Purtroppo – commenta Lorenzo Longo (nella foto), presidente di Federconsumatori Macerata – non possiamo che condividere le preoccupazioni. Ci spiace dover smentire i veri e propri spot fatti da esponenti del governo e da esperti del settore: dati alla mano, per chi effettua il passaggio oggi, il mercato libero non è più conveniente di quello tutelato. L’Osservatorio nazionale Federconsumatori ha analizzato, facendo riferimento a novembre, le offerte di otto aziende, confrontando i costi complessivi. Emerge che, a oggi, in nessun caso il mercato libero con offerte a prezzo fisso è più conveniente rispetto al mercato tutelato. Anzi, mediamente è più caro del 49 per cento, con un picco del 128 per cento. Non va meglio nel caso delle offerte a prezzo variabile sul mercato fisso, che mediamente costano l’11 per cento in più rispetto al mercato tutelato. Facendo il confronto tra le offerte sul mercato libero, tra quelle a prezzo fisso e a prezzo variabile, nella maggior parte dei casi queste ultime risultano più care (mediamente del 37 per cento). Solo in tre casi si hanno offerte a prezzo fisso meno care, ma con un margine di convenienza estremamente ridotto (dal 4 all’8 per cento in meno). In questo scenario abbandonare il mercato tutelato (che sarà riservato solo ai clienti vulnerabili) significa lasciare i cittadini in pasto ai gestori". Federconsumatori e le altre associazioni hanno chiesto un incontro al ministro Pichetto Fratin per le tutele per i cittadini, "avviando una seria campagna informativa, e disponendo un albo dei venditori che li certifichi dal punto di vista della correttezza e della trasparenza, e della sostenibilità ambientale ed economica. Abbiamo chiesto ad Arera, inoltre, di ampliare il perimetro dei clienti vulnerabili, in quanto la disposizione sui disabili appare discriminatoria. Non si devono lasciare i cittadini in balia dei call center". Federconsumatori sta promuovendo, spesso insieme a Spi-Cgil, incontri rivolti ai cittadini per informarli e rispondere alle domande.