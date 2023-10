Energia, stop al mercato tutelato. Ecco come evitare le trappole

Informare su cosa significhi passare dal mercato tutelato a quello libero in termini di energia: Cgil, Federconsumatori e Spi Macerata organizzano otto incontri in provincia per rendere consapevoli i cittadini nella scelta da fare, mettendo al riparo da abusi e rincari. Chi non rientra nelle categorie vulnerabili – ossia over 75, percettori del bonus energia, disabili e utenti ubicati in strutture d’emergenza – dovrà, entro fine anno, sottoscrivere un contratto sul libero mercato con il gestore. "Da parte dei gestori sono arrivate lettere in cui agli utenti, con toni allarmanti, viene chiesto di sottoscrivere un’offerta differente da quella avuta fino a quel momento, con tempi di scelta addirittura antecedenti all’arrivo della lettera o paventando lo stacco delle utenze – afferma Romina Maccari, del sindacato pensionati –, oltretutto in un contesto di costo dell’energia variabilissimo per via della situazione internazionale. Non bisogna allarmarsi. Daremo all’utenza quanti più strumenti possibile per scegliere consapevolmente. Il termine ultimo per il passaggio al libero mercato del gas è comunque fissato, al netto di ulteriori proroghe, per gennaio 2024, mentre per l’energia elettrica aprile". "Per moltissimi utenti sarà obbligatorio entrare nel libero mercato – dice Lorenzo Longo, presidente provinciale Federconsumatori –, ci metteremo a disposizione attraverso questi incontri e i nostri canali, oltre che ai nostri sportelli. Spiegheremo tempi e modalità dei nuovi gestori, a quali aspetti fare attenzione prima di sottoscrivere i nuovi contratti, quali sono le tutele che Arera, l’autorità per l’energia, prorogherà. Questo oltre a far capire cosa sia un’offerta placet, ossia il contratto che si attiverà nel caso di mancata scelta da parte dell’utente". Daniele Principi, segretario provinciale della Cgil, sottolinea: "Le categorie fragili potrebbero incontrare difficoltà con questo passaggio. Come Cgil tentiamo di stargli vicino. Il rischio che si corre è di consegnarci alla giungla del mercato libero, con proposte fraudolente. Statisticamente in Italia, ogni tre persone, due andranno nel libero mercato". Gli incontri informativi sono previsti per l’8 novembre alle 18 a palazzo Torri a Macerata; il 13 alle 17 ad Appignano, nell’oratorio della chiesa di San Giovanni Battista; il 15 alle 18 a Recanati, nella sala degli stemmi del Comune; il 18 alle 10 a Passo Sant’Angelo al bar Costantini; il 23 alle 18 a Matelica, nella sala della chiesa Regina Pacis; il 25 alle 10 a Civitanova, nella sala riunioni della parrocchia San Pietro; il 30 alle 18 a San Severino, nei locali dell’ex cinema Italia; il 2 dicembre alle 10 a Tolentino, all’auditorium della biblioteca comunale filelfica.