Ennesima caduta per la strada dissestata. Si profila un’altra richiesta di danni per il Comune

Una recanatese, girando sabato per il mercato in piazzale Gigli, ha messo inavvertitamente un piede in una buca finendo a terra. La 40enne è stata trasportata all’ospedale di Civitanova per accertamenti dai quali è emersa la presenza di una frattura a un osso del piede. Inevitabile a questo punto che scatti la richiesta di risarcimento dei danni subiti, con tanto di azione legale. Il Comune di Recanati conosce bene lo stato di dissesto in cui si trovano le strade cittadine, non solo quelle ormai da tempo problematiche di campagna, ma anche quelle purtroppo del centro storico. Malgrado le continue segnalazioni, non sembra ci sia la volontà o, meglio, i soldi per mettere in sicurezza il selciato. Eppure l’infortunio della donna è avvenuto in un tratto di strada altamente frequentato da studenti e da turisti con la presenza, a pochi metri, dell’albergo La Ginestra. Altra via dissestata, più volte segnalata, è la vicina via Moroncini dove ormai pezzi di asfalto sono letteralmente saltati con la formazione di buche alquanto insidiose per i pedoni. Ne sa qualcosa una donna che, cadendo, ha riportato una frattura al piede che l’ha costretta a indossare un tutor e all’immobilità per 40 giorni.