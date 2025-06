Ennesima estate senza treni in provincia di Macerata: la mappa dei cantieri

Macerata, 25 giugno 2025 – Estate, tempo di lavori di manutenzione e potenziamento sulle linee ferroviarie. Da parecchi anni, la bella stagione è caratterizzata da interventi sulla tratta, con la conseguente interruzione del servizio e l’attivazione dei bus sostitutivi per garantire la mobilità. Una situazione non proprio gradita ai passeggeri, costretti a viaggio con livelli di comfort sicuramente ridotti. Già nell’agosto 2007, ad esempio, la linea Civitanova-Macerata-Fabriano era stata chiusa per una manutenzione straordinaria e i treni quel mese erano stati sostituiti dai pullman, con le lamentele dei viaggiatori perché questi saltavano alcune fermate. Nel 2020 era stata chiusa l’intera tratta dal 10 al 30 agosto, mentre nei giorni precedenti il servizio era stato interrotto da Macerata a Albacina.

Nel 2021, per lavori sulla Civitanova-Fabriano, c’era stato lo stop per tutto il mese di agosto. Nel 2022 la circolazione ferroviaria ad agosto era stata sospesa nella sola tratta fra Macerata e Albacina, mentre fra Macerata e Civitanova si era svolta regolarmente. Nel 2023, dal 23 luglio al 5 agosto, era stata interrotta l’intera linea Civitanova-Albacina, mentre l’anno scorso lo stop è avvenuto da giugno a settembre. “I lavori più impattanti vengono fatti in estate, quando diminuisce l’afflusso di pendolari”, è la spiegazione di Rfi Rete ferroviaria italiana. Proseguono così anche questa estate, fino al 6 settembre, le opere di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Civitanova - Macerata - Albacina. In particolare sulla tratta tra Macerata e Albacina dal 9 giugno al 6 settembre e tra Civitanova e Macerata tra il 28 luglio e 30 agosto. “Gli interventi puntano a uno sviluppo tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario, un incremento della capacità della rete – continua la società – con benefici in termini di puntualità e, a regime, un’ottimizzazione dei tempi di viaggio. Durante lo svolgimento dei lavori, tutti i treni del Regionale circolanti nella tratta saranno cancellati e il servizio sarà garantito con bus dedicati, accessibili con un regolare biglietto ferroviario. Gli autobus effettueranno le stesse tratte e fermate dei treni cancellati. Per mitigare i disagi sul trasporto regionale e sovraregionale, a Civitanova e a Fabriano sono previste le coincidenze tra i bus e i treni della linea Adriatica e della linea romana Ancona - Roma. Inoltre, per agevolare gli spostamenti dei viaggiatori balneari nelle tratte a maggiore frequentazione, sono stati predisposti dei potenziamenti specifici dei servizi bus da San Severino verso Civitanova e viceversa. Per tutto il periodo dell’interruzione rimangono attivi gli sportelli delle biglietterie di Macerata e di Civitanova e viene potenziato il servizio di assistenza alla clientela, sia a bordo treno che a terra. I posti disponibili sui bus possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto e i tempi di percorrenza possono variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida (info su www.trenitalia.com)”.

“I lavori si svolgono in un periodo, come quello estivo, in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza sono più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea”, ribadisce Rfi. Per consentire la piena operatività dei cantieri, fino alle 5 del 7 settembre la circolazione ferroviaria è interrotta nella tratta Macerata – Albacina. Questi lavori – 258 milioni di euro l’investimento complessivo legato a tutti gli interventi sulla Civitanova - Albacina – vedranno impegnate circa 180 persone, tra dipendenti Rfi e ditte appaltatrici. Le principali attività: interventi di elettrificazione dell’intera linea (86 km); consolidamento e rinnovo di due sottovia nella tratta Montecosaro - Morrovalle; realizzazione di un nuovo sistema di armamento senza massicciata in galleria Convitto; prosecuzione dei lavori di ammodernamento della stazione di Macerata, mediante la realizzazione di opere propedeutiche alla posa della nuova pensilina, adeguamento del sottopassaggio e dell’ascensore legate alla riqualificazione del secondo marciapiede. Infine avanzamento degli interventi per l’introduzione dell’Ertms (European rail transport management system), il sistema più evoluto per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anomalie.