Ennesima evasione dai domiciliari, muratore patteggia dopo l’arresto

Dopo l’ennesima evasione, è stato arrestato a Macerata un 43enne, finito nei guai la sera dell’ultimo dell’anno per aver molestato pesantemente la ex compagna. L’uomo è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, autorizzato a uscire di casa solo dalle 6.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì per andare a lavorare. Ma sabato intorno alle 19 il braccialetto elettronico ha dato l’allarme, segnalando alla polizia che si era allontanato dalla sua abitazione.

Dopo aver accertato che in effetti nel suo appartamento non c’era nessuno, gli agenti della Volante sono andati a cercarlo, e dopo mezz’ora lo hanno ritrovato non lontano dalla sua abitazione, all’incrocio tra via Carducci e viale Don Bosco. Il romeno ha detto subito ai poliziotti di essere uscito perché doveva fare la spesa, ma non aveva alcuna borsa con sé, e tra l’altro era palesemente ubriaco. Inoltre, quella di sabato scorso era l’ennesima evasione del muratore: l’uomo era stato arrestato dopo che, all’alba del 31 gennaio, si era presentato sotto casa della ex urlando e facendo una scenata inquietante, ma la notte stessa era evaso dai domiciliari, e poi ancora lo avrebbe rifatto il 4, il 17 e il 19 gennaio, sempre in orari notturni. Così sabato ai suoi polsi sono scattate le manette.

Ieri in tribunale a Macerata si è tenuto il processo per direttissima, disposto dal sostituto procuratore Francesco Carusi. Difeso dagli avvocati Lucia Pettinari e Ivan Gori, davanti al giudice Domenico Potetti l’uomo ha patteggiato con il pubblico ministero Emanuela Bruno la pena a nove mesi e dieci giorni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale non avendo ancora precedenti. Il romeno è tornato di nuovo ai domiciliari, perché resta in vigore per il momento la misura cautelare disposta per lui nel procedimento per stalking ai danni della ex compagna.

Paola Pagnanelli