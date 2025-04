Ennesima rissa in strada tra ragazzi. Fuggi fuggi all’arrivo dei carabinieri

CIVITANOVAUna rissa ha convolto un gruppo di ragazzi, venerdì sera, nelle strade del quartiere di Fontespina. Tra le 22.30 e le 23, dai residenti è arrivata alla caserma dei carabinieri la segnalazione di una violenta zuffa in corso lungo via Capitano Cook, con protagonisti soggetti di nazionalità albanese. Sul posto si è portata subito una pattuglia dell’Arma che però, al suo arrivo, non ha trovato nessuno. I protagonisti del parapiglia si erano già tutti dileguati, per non incappare nei guai con la giustizia, e non è stato possibile, per i carabinieri, identificare alcun responsabile e nemmeno definire con chiarezza le circostanze di quanto era accaduto.

Qualcuno ha riferito alla pattuglia che si era trattato di una aggressione nei confronti di un ragazzo bisessuale, ma dall’approfondimento dei fatti non sono emersi, almeno sul momento, elementi che abbiano confermato la matrice omofoba dell’episodio.

Per adesso non sono state sporte denunce nel merito, e non risultano comunque accessi al pronto soccorso dell’ospedale di persone rimaste ferite nella rissa.

Preoccupazione dei residenti per quanto accaduto sotto alle loro case. Un fatto di violenza urbana che si verifica in maniera sempre più frequente in città, nelle zone del centro come in periferia. Episodi che sono diventati un problema sociale perché alimentano un forte sentimento di insicurezza con cui Civitanova si ritrova a dover fare i conti, costretta anche dal fenomeno delle risse che coinvolgono giovanissimi e che hanno fatto scattare l’emergenza delle baby gang.