Enogastronomia abbinata alle opere d’arte

Domani a Tolentino c’è la "Notte europea dei musei", curata dall’associazione ’Tolentino Arte e Cultura’ e patrocinata dal Comune. Occhio puntato sulle strutture del centro storico, che ospiteranno un percorso enogastronomico abbinato alle opere d’arte: al Miumor, in collaborazione con l’Enoteca AltrocheBacco, saranno protagonisti i vini ispirati alle caricature, mentre alla mostra "Il volto di una città", in collaborazione con l’Alimentari Fioretti, le prelibatezze legate al territorio. A fare da trait d’union, alle 21.15, una visita guidata notturna della basilica di San Nicola e la possibilità di ammirare, accompagnati, anche la mostra "La fede nell’arte". Gradita la prenotazione al 3703733992. Prezzo ingresso museo e degustazione 10 euro; due musei e degustazione 18 euro , ridotto studenti e insegnanti 15. Hanno partecipato all’organizzazione l’associazione Zagreus, che gestisce il punto informativo, e i padri agostiniani, che per l’occasione terranno aperte le porte della basilica fino a tardi. "Siamo orgogliosi di come è iniziata la stagione turistica - afferma la presidente di Tolentino Arte e Cultura, Chiara Marchetti -; siamo al secondo appuntamento e abbiamo già progettato i prossimi. Ad aprile il Castello della Rancia ha registrato presenze che hanno superato ogni aspettativa. Stiamo facendo un bel lavoro con i giovani per avvicinarli alla nostra realtà: da laboratori didattici per i più piccoli a eventi per i più grandi come il prom (ballo studentesco, ndr) di fine anno scolastico per le scuole superiori, in programma il 16 giugno".