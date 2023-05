Enrica Bruni sale di grado: nominata ’Ispettore onorario’

La direttrice della Pinacoteca Moretti, Enrica Bruni, è stata nominata "Ispettore onorario" per Civitanova e circondario (Morrovalle, Montecosaro, Potenza Picena) dalla Soprintendenza ai beni culturali per la sua passione, dedizione al recupero, valorizzazione e divulgazione delle opere d’arte presenti sul territorio civitanovese, che ha portato oggi a considerare la città – commerciale e industriale per eccellenza – in realtà rilevante anche come centro proprietario di opere significative – in precedenza disperse nei vari uffici comunali – che stanno aumentando la "considerazione" per la patria di Annibal Caro da parte degli esperti e degli amanti della pittura e dell’architettura. In particolare vogliamo ricordare la valorizzazione delle tre tele esistenti a Sant’Agostino di Pietro Tedeschi, pittore pesarese del Settecento, affermatosi a Roma dove è morto, di cui la Bruni ha scritto anche nel ragguardevole catalogo (Edizioni Metauro) uscito di recente grazie al "mecenatismo" di Roberto Domenichini di Potenza Picena, che è stato direttore dell’Archivio di Stato a Pesaro. Ora si spera che anche a Civitanova il bel volume possa essere "presentato" come è avvenuto in altri centri.

Ennio Ercoli