Enrico Galiano presenta l’ultimo libro agli studenti

Nell’ambito del progetto “Imparo: Immagini e Parole”, promosso dall’associazione Help S.o.s.

Salute e Famiglia di San Severino, arriva nelle scuole Itts Divini e Ipseoa Varnelli di Cingoli, lo scrittore Enrico Galiano. Oggi

incontra gli studenti per presentare il suo ultimo libro: "Scuola di felicità per eterni ripetenti" edito da Garzanti, che ha scalato le vette delle classifiche. Enrico Galiano, insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie: "Cose da prof" che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha creato il movimento dei “poeteppisti“, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2015, è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia, dal sito Masterprof.it. Il segreto di un buon insegnante per lui è questo: "Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti".