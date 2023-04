Enrico Ruffini resta alla guida dell’Aci

Si sono svolte le elezioni del direttivo dell’Automobile club Macerata. Per il quadriennio 2023-2027 è stato confermato presidente Enrico Ruffini, al quarto mandato, che sarà affiancato dal vice presidente Raffaele Macerata e dai consiglieri Giuseppe Casali, Silvano Gattari e Alberto Ferretti, alla sua prima nomina. "L’ultimo quadriennio è stato caratterizzato da notevoli difficoltà – dichiara il presidente Ruffini –, sia per il periodo pandemico che per la successiva crisi energetica che ha hanno inciso su un notevole crollo del mercato automobilistico del nuovo e dell’usato. La nostra provincia ha sofferto meno e siamo riusciti a chiudere i bilanci in attivo". Tra i prossimi obiettivi, quello di "interagire sempre di più con le istituzioni e le forze dell’ordine per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. C’è ancora molta strada da fare, visto che i report ci raccontano una situazione negativa per l’incidentalità stradale. Cresce il fattore disattenzione alla guida, specie per l’utilizzo del cellulare o altri dispositivi e l’aumento numerico ci preoccupa molto. Per questo amo particolarmente le iniziative come Karting in Piazza per i ragazzini delle elementari. L’attività sportiva poi è un fiore all’occhiello, a iniziare dalla cronoscalata Sarnano-SassotettoTrofeo Scarfiotti, e anche l’orgoglio di ospitare a giugno per la quinta volta il passaggio della Mille Miglia in città".