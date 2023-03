Entra al Politeama ubriaco: allontanato dalla polizia locale

Entra al Politeama di Tolentino in preda ai fumi dell’alcol ed è necessario l’intervento delle forze dell’ordine per allontanarlo. È successo ieri pomeriggio: l’uomo, un 53enne residente in un comune della provincia, si è diretto la prima volta al bancone alle 16.30 e, mostrandosi in evidente stato di alterazione, avrebbe iniziato ad infastidire il personale, che si è visto quindi costretto a chiamare gli agenti di Polizia locale. Poi però, dopo un po’, il 53enne è tornato, continuando a parlare da solo e ad inveire, girovagando per le stanze. In questa seconda volta, oltre agli agenti, sono intervenuti anche i carabinieri e la Croce Rossa, per capire in che condizioni si trovasse l’uomo. Verso le 18 la disavventura si è conclusa positivamente. Grazie alle forze dell’ordine e allo staff del Politeama, i bambini e i ragazzi, che ogni pomeriggio frequentano la casa delle arti per seguire le prove di varie discipline, hanno potuto procedere indisturbati. Il 53enne, però, accompagnato all’ospedale, potrebbe finire nei guai per ubriachezza molesta. Eventualmente, con una denuncia.