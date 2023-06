Entrano tre nuovi soci Il rettore si racconta

Il rettore dell’Università, John Francis McCourt, è stato il relatore dell’ultimo meeting di maggio del Lions Club Macerata, a Villa Quiete. Il rettore ha parlato della sua esperienza prima come studente, poi come professore universitario, e delle sue ricerche e pubblicazioni su James Joyce, nato come il rettore a Dublino e studente della stessa università nella capitale irlandese. La serata del Lions si è conclusa con la rituale cerimonia di ingresso: il presidente Tommaso Martello ha accolto nel club tre nuovi soci tra cui proprio il rettore Mc Court, la dottoressa Federica Frontini Costa e l’avvocato Pier Paolo Armellini.