"Entrata in azienda da giovanissima. Un bel traguardo"

"Sono entrata in questa azienda da giovanissima, sono cresciuta qui dentro e mi auguro di terminare il mio percorso lavorativo qui insieme al grande staff". Sono le parole della 57enne Cristina Uncinetti Rinaldelli di Recanati, impiegata da 36 anni, alla Cpm Gestioni Termiche spa. Ora anche maestra del lavoro. "Un bel traguardo raggiunto – prosegue –. Ringrazio il presidente Renzo Tramannoni, l’amministratore delegato, il direttore commerciale, i miei fantastici colleghi e tutta la squadra".

Uncinetti Rinaldelli, nata a Macerata, vive a Recanati ed è mamma di due ragazzi. Da quando ha iniziato a lavorare, è sempre stata con la stessa azienda. Il titolo di maestro del lavoro, istituito con regio decreto del 30 dicembre 1923, interessa annualmente sul territorio nazionale circa 1000 lavoratori (o ex lavoratori), dipendenti del settore privato.

Per quest’anno, a 29 cittadini marchigiani, di cui appunto tre della provincia di Macerata, verrà conferito il prestigioso riconoscimento, per essersi particolarmente distinti durante tutto l’arco del loro percorso lavorativo per perizia, laboriosità, buona condotta morale, contribuendo all’innovazione e al miglioramento dei processi aziendali e delle misure di sicurezza, e prodigandosi per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale. I nuovi insigniti saranno accompagnati dai propri familiari, dai referenti delle loro aziende e dai sindaci dei comuni di residenza.