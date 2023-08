"Entrate... la porta è aperta" Due giorni tra arte, musica e buon cibo a chilometri zero

"Entrate… la porta è aperta". La porta, sempre aperta, a Cingoli è quella dell’antico e caratteristico quartiere Spineto in cui, proponendo l’invito all’ingresso, domani e domenica il comitato locale ha organizzato la festa che, nel contesto d’un repertorio enogastronomico esclusivamente locale e a filiera cortissima, nei vicoli e nelle piazze dell’incasato evidenzia artisti, pittori, artigiani, musicisti. L’alberghiero "Girolamo Varnelli" proporrà un laboratorio per l’estrazione di oli essenziali, intanto si potrà seguire in diretta l’artista Simona Tesei che comporrà un suo quadro "da strada". Approssimandosi il tempo della raccolta dei funghi nei boschi vicini, sarà presente il gruppo micologico "Balcone delle Marche". Si esibirà in un concerto di campane una compagine di giovani campanari reggiani, abruzzesi e umbri, auspice l’Associazione campanari abruzzesi di Arrone. Per i più piccoli è previsto un coinvolgimento in attività ludico-didattiche. Nella prima giornata, la festa avrà inizio alle 19: dopo l’apericena, sul palco gli allegri componenti dell’ensemble Mandy Funky Soul. Nella ricorrenza domenicale, sul prato dell’Osservatorio sarà celebrata la messa delle 11.30. E dalle 16.30 proseguiranno tutte le attività in programma. Dalle 19, la "Cena dello Spineto" con maialino e altre specialità a chilometri zero. Alle 21.30 la conclusione con "Le nuvole" in concerto.

Gianfilippo Centanni