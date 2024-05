"Entro fine mese sarà completato il trasloco dei libri per la biblioteca"

"Entro la fine del mese verrà completato il trasloco dei libri e quindi sarà riattivato il servizio biblioteca". Ad annunciarlo è il sindaco Noemi Tartabini, che finalmente dà novità dopo la chiusura avvenuta a fine dicembre della storica sede della biblioteca comunale di via Trento, a Potenza Picena, scattata per via di alcuni problemi strutturali. Perciò, tra non molto, la biblioteca sarà trasferita e funzionante nei locali in via dello Sport, situati accanto alla scuola Leopardi. "Sono in corso di definizione gli atti per il perfezionamento dell’affidamento del servizio alla cooperativa Pars – afferma la Tartabini -, che ha esperienza nel settore in quanto gestore di biblioteche in altre realtà del territorio". Al contempo lei risponde pure alle polemiche dell’ex deputato Mario Morgoni, attuale candidato sindaco con il centrosinistra per le elezioni di giugno, che l’altro giorno aveva puntato il dito contro la giunta proprio per la chiusura della biblioteca di via Trento. "Quale sarebbe il motivo per cui un’Amministrazione, a pochi mesi dalle elezioni - osserva la Tartabini -, avrebbe preso una decisione così impopolare, come la chiusura della biblioteca, se non quello legato alla sicurezza? Ripercorriamo i passaggi fondamentali: a seguito di una nota a firma dell’ex responsabile dell’ufficio tecnico, in cui si parlava di inadeguatezza dei locali, abbiamo affidato l’approfondimento e la valutazione dell’immobile per comprendere cosa c’era di critico – sottolinea il sindaco -. Solo dopo abbiamo provveduto alla chiusura della biblioteca per il rispetto della normativa, poiché necessitava di requisiti e autorizzazioni. E se a maggio, nonostante la chiusura dei locali di via Trento, è possibile ripristinare il servizio è perché l’Amministrazione ha provveduto ad adeguare i locali in via dello Sport". Inoltre, ha anche qualche critica da fare verso le amministrazioni di centrosinistra che l’avevano preceduta. "Scartabellando nel fascicolo dell’immobile – riprende la Tartabini -, ci sono altre note datate 2005, 2006 e 2008 riguardo la messa a norma degli stabili di proprietà comunale, in materia di prevenzione incendi".