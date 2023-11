Entro novembre pronto il ponte pedonale dal parco Varnelli a da Frontillo

"Lavori terminati o in via di conclusione sul territorio comunale di Valfornace: area camper Pievebovigliana, via Rancia, via Mariana da Frontillo, via Filippo Marchetti, piazza Vittorio Veneto, Capodacqua e Fiordimonte", è l’annuncio dell’amministrazione comunale. Entro novembre è prevista l’installazione del ponte pedonale che collegherà il parco Girolamo Varnelli con via Mariana da Frontillo, a Pievebovigliana.