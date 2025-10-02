Il bivio di Yoox

Matteo Naccari
Il bivio di Yoox
Macerata
CronacaEntusiasmo in casa Forza Italia: "Grande risultato per Ciarapica
2 ott 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
Entusiasmo in casa Forza Italia: "Grande risultato per Ciarapica

Tra gli sconfitti, non si arrende l'esponente del Pd Lidia Iezzi "Porteremo avanti le battaglie per il cambiamento".

Tra gli sconfitti, non si arrende l’esponente del Pd Lidia Iezzi "Porteremo avanti le battaglie per il cambiamento".

Tra gli sconfitti, non si arrende l’esponente del Pd Lidia Iezzi "Porteremo avanti le battaglie per il cambiamento".

La conferma del governatore Francesco Acquaroli ha portato a un risultato solido in tutte le Marche per Forza Italia, che ha totalizzato 48.823 voti e si è attestata all’8,61% con l’elezione di tre consiglieri. Il successo più netto nella provincia di Macerata, dove il partito ha sfiorato il 9,57% con 10.900 voti, e in particolare a Civitanova, dove il candidato di punta era il sindaco Fabrizio Ciarapica.

L’analisi del voto azzurra si sofferma soprattutto sul caso Civitanova con FI secondo partito davanti al Pd: "Nella roccaforte del sindaco Ciarapica, una performance straordinaria e un sorpasso politico significativo". Il commento è di Paolo Giannoni (foto), segretario cittadino. Quanto alla performance di Ciarapica: "è stato il terzo candidato più votato di Forza Italia in tutte le Marche. Il suo risultato rappresenta un forte segnale politico e un importante capitale di preferenze nella provincia".

Sul fronte degli sconfitti Lidia Iezzi (foto) del Pd ringrazia "gli elettori che hanno creduto in me e alla proposta del Partito democratico e ringrazio Matteo Ricci, per la passione con cui ci ha guidato. La sconfitta non modifica il mio percorso e continuerò a lavorare per la comunità e per un progetto di cambiamento. Sono orgogliosa del risultato ottenuto. Ora avanti, con idee e progetti per costruire una comunità migliore. Una promessa voglio fare, che tutta l’energia intercettata in questa campagna elettorale non andrà dispersa perché le questioni da affrontare sono tante e pesanti, a Civitanova come in regione, e lo farò con voi e tra di voi".

