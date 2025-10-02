Entusiasmo in casa Forza Italia: "Grande risultato per Ciarapica

La conferma del governatore Francesco Acquaroli ha portato a un risultato solido in tutte le Marche per Forza Italia, che ha totalizzato 48.823 voti e si è attestata all’8,61% con l’elezione di tre consiglieri. Il successo più netto nella provincia di Macerata, dove il partito ha sfiorato il 9,57% con 10.900 voti, e in particolare a Civitanova, dove il candidato di punta era il sindaco Fabrizio Ciarapica.

L’analisi del voto azzurra si sofferma soprattutto sul caso Civitanova con FI secondo partito davanti al Pd: "Nella roccaforte del sindaco Ciarapica, una performance straordinaria e un sorpasso politico significativo". Il commento è di Paolo Giannoni (foto), segretario cittadino. Quanto alla performance di Ciarapica: "è stato il terzo candidato più votato di Forza Italia in tutte le Marche. Il suo risultato rappresenta un forte segnale politico e un importante capitale di preferenze nella provincia".

Sul fronte degli sconfitti Lidia Iezzi (foto) del Pd ringrazia "gli elettori che hanno creduto in me e alla proposta del Partito democratico e ringrazio Matteo Ricci, per la passione con cui ci ha guidato. La sconfitta non modifica il mio percorso e continuerò a lavorare per la comunità e per un progetto di cambiamento. Sono orgogliosa del risultato ottenuto. Ora avanti, con idee e progetti per costruire una comunità migliore. Una promessa voglio fare, che tutta l’energia intercettata in questa campagna elettorale non andrà dispersa perché le questioni da affrontare sono tante e pesanti, a Civitanova come in regione, e lo farò con voi e tra di voi".