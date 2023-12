Entusiasmo per i cori dei giovanissimi. Ben riuscita anche la pesca di regali Al Convitto si è riunita la dirigente Roberta Ciampechini con alunni, famiglie e personale della scuola per una grande festa. Musica, coreografie, pesca di regali e laboratori hanno reso la serata unica. I fondi raccolti saranno impiegati per le Convittiadi nazionali.