Epifania con i canti della Pasquella

Venerdì, nel giorno dell’Epifania, saranno protagonisti alcuni vecchi amici portorecanatesi, un po’ in là con l’età, che si esibiranno intonando e suonando i canti della Pasquella. Si tratta di un’antica tradizione locale, che cade ai primi di gennaio, quando i pescatori facevano il giro delle abitazioni, cantando questi brani religiosi per annunciare l’inizio della Pasqua. Una commemorazione che non vogliono far scordare, e per questo il gruppo di amici si esibirà dopodomani: prima alle 17.30 davanti a Palazzo Volpini e poi alle 18.30 di fronte al Castello Svevo, subito dopo la discesa delle befane. "Parliamo di un’usanza quasi millenaria diffusa in tutto il centro Italia – ricordano Carlo Vitali e Nicola Gaetini, esperti e studiosi delle tradizioni portorecanatesi, che fanno parte del gruppetto –. Nella nostra città, in particolare, avveniva in un giorno di maltempo, tra il 31 dicembre e il 6 gennaio. In tal modo, i pescatori approfittavano per girare le abitazioni e cantare gli inni della Pasquella. Come ricompensa, le famiglie e i negozi davano piccoli doni ai pescatori, oppure offrivano del vino. Le strofe della Pasquella sono dodici, e rappresentano un canto di buon augurio per l’inizio della Pasqua".