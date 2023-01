Epifania magica Selfie, sorrisi e tanti coriandoli

Civitanova città delle Befane, con tre diverse esibizioni in giro per la città. La simpatica vecchietta si è calata su piazza XX Settembre e in migliaia l’hanno attesa a braccia aperte. Puntuale come un orologio svizzero, l’anziana donna è scesa dal balcone di palazzo Sforza sorretta da una fune, con l’atterraggio che è stato accolto da grandi e piccini tra selfie, coriandoli e sorrisi. L’iniziativa, promossa dal Comune insieme ai vigili del fuoco e Proscenio Teatro, ha visto prima esibirsi gli artisti Pink Mary, con lo spettacolo di danza acrobatica, Silvia Martini con i Hula Hoop e Dott. Stok sui trabiccoli. Poi, alle 17.30, lo show della Befana al centro di piazza XX settembre e i bambini emozionati dalla sua presenza. Ma non è tutto. Per l’occasione, il centro cittadino ha ospitato l’esibizione di una seconda Befana, che a bordo di un carro allegorico ha intrattenuto i passanti tra viale Matteotti, corso Umberto I e via Duca degli Abruzzi. L’appuntamento mancava da due anni a causa della pandemia. Il successo si è registrato anche nella città alta, con l’esibizione a cura della Pro Loco di Civitanova alta insieme al Comune. Soddisfatto il presidente dell’associazione, Aldo Foresi: "Non pensavamo a un riscontro del genere – esulta –, è andata davvero bene, mi ha fatto piacere vedere tutti quei piccoli". In questo caso, lo show della simpatica vecchietta si è consumato in piazza della Libertà, con gli stand gastronomici e gli artisti di strada. Ed è stato un pienone anche allo spazio multimediale San Francesco, con l’animazione delle marionette. Ma bambini e famiglie erano presenti anche nella zona più a nord della città: nei giardini di via Marinai d’Italia, l’appuntamento della Befana era a cura del circolo IV Marine e anche in questo caso non è mancata la partecipazione dei civitanovesi per l’ultimo giorno delle festività natalizie. Francesco Rossetti