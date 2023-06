Epigenetica, come lo stile di vita influenza il Dna" - Incontro con il prof. Bartoloni a Macerata"

Alimentazione, stili di vita, benessere psicologico, possono davvero influenzare il nostro Dna? Perché si sente parlare sempre più di epigenetica? Come si coniuga tale disciplina con la genetica classica? Tutte domande a cui si cercherà di rispondere questa sera, alle 21 agli Antichi Forni. La Scuola popolare di filosofia, infatti, propone un incontro aperto a tutti per fare chiarezza su questa nuova frontiera della ricerca biologica, invitando come relatore della serata il prof. Roberto Bartoloni, biologo, insegnante al liceo classico-linguistico "Leopardi" di Macerata. Ripercorrendo le tappe salienti della genetica, nella serata si proverà a gettare luce su una tematica complessa ma affascinante.