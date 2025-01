"Episodi inquietanti, la politica deve intervenire"

"Non entro nel merito di quanto è accaduto, saranno le indagini a chiarire per bene quello che è successo nello chalet Antonio. Ma episodi come questi, sempre più frequenti, sono inquietanti, sono allarmanti. E la politica non sta facendo nulla. Il clima sociale sta peggiorando a Civitanova". Sono le parole di Mirella Paglialunga, consigliera comunale di minoranza ed ex candidata sindaco del centrosinistra. "Contrariamente a quanto afferma il sindaco Fabrizio Ciarapica – ha detto Paglialunga –, Civitanova è una città che desta preoccupazione sia per chi ci vive, perché sappiamo bene che i residenti non sono contenti, sia per i turisti che trovano una città completamente diversa rispetto a prima. C’è una situazione allarmante e la politica deve intervenire. Le telecamere di videosorveglianza non bastano, non sono sufficienti. Che città vogliamo? Che turismo vogliamo? C’è preoccupazione per questo genere di eventi, che definirei inquietanti e che prima capitavano di rado e ora sono sempre più frequenti. Mi auguro che le indagini chiariscano bene quanto è accaduto. Ma non basta dire che Civitanova è una città accogliente, è una città attrattiva. Attrattiva per chi? Serve prendere atto della realtà ed intervenire. La politica deve intraprendere delle iniziative specifiche. E mi riferisco anche agli episodi di rissa e di malamovida, che hanno visto recentemente protagonisti pure ragazzini residenti qui a Civitanova. Il clima sociale sta peggiorando" ha concluso Paglialunga.

c. m.