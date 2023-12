Era agli arresti domiciliari ’Pizzicato’ dentro un bar

Doveva stare agli arresti domiciliari, e invece i carabinieri lo hanno trovato al bar. Per questo è finito di nuovo nei guai Mauro Mariani, maceratese 52enne.

L’uomo era stato arrestato il 5 ottobre scorso a Macerata: dopo qualche bevuta di troppo, era diventato molesto con i passanti di corso Cairoli, ed era stata chiamata la polizia perché la situazione stava degenerando. All’arrivo degli agenti era nata una colluttazione e alla fine il maceratese era stato arrestato per le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In tribunale, aveva patteggiato un anno e un mese di reclusione ed era stato messo agli arresti domiciliari, con il permesso di uscire per andare a lavorare. Su questo era stato lo stesso Mariani a insistere particolarmente, facendo presente quanto fosse importante per lui poter svolgere la sua attività. Il giudice aveva tenuto conto di questa esigenza e lo aveva autorizzato. Per il resto, il 52enne doveva rimanere al suo domicilio.

Venerdì notte i carabinieri di Corridonia, dove ora vive il 52enne, sono andati a controllare che fosse a casa, come imposto dal tribunale. Invece non c’era, e poco dopo lo hanno rintracciato in un bar del paese. Così per lui è scattato un nuovo arresto, questa volta con l’accusa di evasione. Ieri mattina in tribunale, come disposto dal sostituto procuratore Stefania Ciccioli, si è tenuto il processo per direttissima. L’avvocato Marco Emiliozzi ha chiesto il patteggiamento della pena, concordata con il pubblico ministero Stefano Lanari a un anno di reclusione. Il giudice Francesca Preziosi ha imposto di nuovo a Mariani gli arresti domiciliari, riducendo però i permessi di lavoro: ora potrà uscire solamente due giorni a settimana.