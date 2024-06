Era clandestino e pregiudicato. Albanese scortato a Durazzo

Espulso dall’Italia un clandestino albanese, pregiudicato, già sottoposto alla misura delle sorveglianza speciale. È stato accompagnato in patria dalla polizia, in esecuzione di un provvedimento emesso dal prefetto di Macerata, legato a gravi motivi di sicurezza pubblica.

Nel mirino della polizia è finito un trentenne domiciliato a Civitanova. In Italia da parecchio tempo, l’uomo aveva accumulato numerosi precedenti penali ed era ritenuto un grave pericolo per l’ordine pubblico. Nei suoi confronti dunque il questore di Macerata aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno, in relazione alla gravità di reati per i quali è stato già condannato dall’autorità giudiziaria.

Non avendo più titolo per rimanere qui, la polizia ha proceduto di conseguenza. In collaborazione con il personale del commissariato di Civitanova, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno notificato il decreto di accompagnamento alla frontiera all’albanese. Il trentenne è stato scortato dunque dal personale specializzato della questura fino a Durazzo, in Albania, operazione in cui è stato necessario impiegare anche il personale parasanitario della polizia.

Continua in questo modo l’azione di contrasto al fenomeno della presenza di cittadini stranieri

clandestini da parte della Polizia.