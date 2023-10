Era in giro in auto, doveva essere ai domiciliari

Arrestato lo scorso luglio prima per spaccio, poi per essere evaso dagli arresti domiciliari e aver partecipato a una rissa in un locale a Civitanova, è finito ancora nei guai il 26enne Malek Abdelmalek. Lunedì nel tardo pomeriggio i carabinieri di Porto Recanati lo hanno visto in giro al volante della sua auto, ma il ragazzo ha avuto la patente sospesa, e soprattutto è ancora ai domiciliari, con il permesso di uscire solamente per due ore il martedì e il venerdì. Così lo hanno arrestato di nuovo per il reato di evasione. Ieri mattina, come disposto dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli, è comparso in tribunale a Macerata. Il giudice Federico Simonelli ha convalidato l’arresto e disposto di nuovo gli arresti domiciliari fino al prossimo 9 novembre, quando per lui si terrà il processo per direttissima su questa uscita non autorizzata. Abdelmalek in aula è stato difeso dall’avvocato Federica Garofolo, in sostituzione del collega Alessandro Brandoni. Un mese fa, per l’accusa di spaccio dopo il ritrovamento di 7,25 grammi di cocaina e 500 euro in contanti in casa sua, il ragazzo è stato condannato a quattro mesi, e per l’evasione successiva a otto di reclusione.