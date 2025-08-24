"Era sempre ironico, la moto la sua passione"

Si terrà lunedì pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Francesco, nel rione Mercato di Recanati, il funerale di Marino Bertini, il 59enne deceduto venerdì in un tragico incidente lungo la Regina, nel territorio di Potenza Picena. La camera ardente sarà allestita oggi dalle 8, nella Casa del commiato Bamo. Nella mattinata di ieri il medico legale Antonio Tombolini ha eseguito l’ispezione cadaverica, prima che la salma fosse restituita alla famiglia per le esequie.

Grande il dolore in città e i messaggi di vicinanza che in queste ore stanno raggiungendo i familiari. "La morte di Marino ci lascia senza parole – ha commentato il sindaco Emanuele Pepa –. È una notizia che ci addolora profondamente, giunta al termine di una giornata già segnata da un altro lutto, quello della sorella del consigliere Trucchia. A nome mio personale e dell’amministrazione comunale esprimo la più sincera vicinanza alle famiglie coinvolte".

Marino Bertini lascia la compagna, con la quale condivideva la passione per le due ruote, una figlia e le sorelle Rosita e Sabrina, quest’ultima avvocato e attuale assessore al bilancio. Con gli amici Gianluca Scarabotti e Massimo Taborro aveva fondato la Fastbox, scatolificio della zona industriale di Montecassiano. Entrambi lo ricordano come un ragazzo aperto, solare, sempre allegro e ironico. Scarabotti conosceva Bertini da circa trent’anni, ancor prima di impiantare l’azienda a Montecassiano. Avevano iniziare a lavorare insieme a Recanati in una azienda, poi nel 2004 decisero di mettersi in proprio: "Marino seguiva la parte commerciale, aveva la battuta pronta, sapeva stare con tutti ed era difficilmente arrabbiato".

Il tragico incidente è avvenuto venerdì poco dopo le 18, in contrada Carpineto. La moto su cui viaggiava Bertini – di proprietà della compagna – si è scontrata con una Volkswagen che stava per entrare nel piazzale di un’attività commerciale che si trova sul lato opposto della carreggiata. L’impatto è stato devastante e per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto, sotto choc, è stato soccorso dai sanitari, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e la polizia locale di Potenza Picena alla ricostruzione della dinamica esatta dell’incidente. Sull’accaduto è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

La comunità recanatese si prepara ora a stringersi attorno ai familiari per l’ultimo saluto a un uomo descritto da tutti come "sempre sorridente, appassionato di moto e molto stimato".

Asterio Tubaldi