"Era un esempio di coraggio e sensibilità"

"Un vuoto enorme. Non riesco a realizzare che non ci sia più". È grande il dolore di Kevin Ronconi, cugino di Daisy Ronconi, mamma di 37 anni che giovedì mattina ha perso la vita dopo essere finita con la sua Lancia Ypsilon contro un fuoristrada sulla Carrareccia, a Macerata. Originaria di Urbisaglia, viveva da tempo a Camerino con il compagno e la loro figlia di 7 anni. Lavorava nella casa di riposo Chierichett" di Gagliole da tre anni come operatrice sociosanitaria. "Per me era come una sorella – racconta Kevin –. Avevamo sette anni di differenza e fin da piccolo l’ho sempre guardata con ammirazione. Il nostro legame si è stretto il giorno del parto, quando sono andato a farle visita dopo la nascita della figlia. Da allora siamo diventati inseparabili: anche se non riuscivamo a vederci di frequente, ci sentivamo, tra videochiamate e telefonate. Il suo percorso era stato molto difficile, ma ce l’aveva fatta, ne aveva superate tante. Ecco perché per me era un esempio di vita, coraggio e sensibilità. Ci raccontavamo tutto. Quante volte abbiamo pianto e riso insieme! La sua era una storia di sofferenza e rinascita, un po’ come la mia. Tanta vita ancora da fare, e invece... Non posso che renderle omaggio e portarla con me sempre".

Tanti i messaggi da parte del personale della casa di riposo, dove Ronconi si era fatta benvolere e apprezzare da tutti, per il suo essere "esplosiva e gentile" al tempo stesso. "L’ultima volta che ci siamo viste – scrive una collega rivolgendosi a lei – non stavo al top e tu lo hai notato subito, mi hai abbracciata e mi hai fatto stare meglio, perché spesso non servono parole, basta un gesto fatto con il cuore. Un cuore immenso il tuo che, nonostante ne abbia subite tante dalla vita, non è mai cambiato. Conserverò quell’abbraccio per i miei momenti no". "Mi hai insegnato che il dolore può essere trasformato in forza, sorrisi, amore… tutto quello che sei tu – aggiunge un’altra –. Vivi attraverso la tua meravigliosa bambina. Sorridi e sorridici, continua ad accompagnarci". "La mia collega più variopinta, un groviglio fatto di passato nero, presente giallo e futuro rosa. Un quadro degno di essere esposto e conosciuto da tutti" un’altra dedica.

La comunità si stringe ai genitori, Elisa e Giovanni, ai fratelli Sonny e Christian. Domani sarà effettuata l’autopsia all’ospedale Torrette di Ancona, dove la donna era stata portata in eliambulanza e dove era deceduta poco dopo l’incidente. Salvo imprevisti, il funerale si dovrebbe svolgere mercoledì mattina nella basilica di San Venanzio, a Camerino.

Lucia Gentili