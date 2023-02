Un’aggressione a un ragazzo, per costringerlo a ritrattare alcune accuse: di questo erano stati accusati i civitanovesi Aureliano Agordati, di 26 anni, e Michael Matoloni, di 28. Secondo l’accusa i due, venuti a sapere di un procedimento penale in seguito all’arresto di un altro ragazzo e all’avviso di fine indagini inviato ad Agordati, avrebbero contattato più volte un giovane invitandolo a un incontro per parlare. Ma all’appuntamento, dato per il 2 giugno 2017, vicino a uno chalet del lungomare nord, Agordati si sarebbe presentato con un minorenne e un altro rimasto sconosciuto, e in tre avrebbero aggredito il malcapitato strappandogli anche dal collo una collanina d’oro, per spaventarlo e costringerlo a ritrattare le dichiarazioni fatte ai carabinieri di Macerata. Da qui le accuse di violenza o minaccia per costringere altri a commettere reato, mossa contro Agordati e Mataloni per le chiamate e i messaggi, e di rapina a carico di Agordati. Ieri in tribunale a Macerata il pm Vincenzo Carusi ha chiesto la condanna per entrambi a tre anni e dieci mesi. I difensori Diego Perrone e Caterina Ficiarà hanno invece messo in luce la mancanza di prove che indicassero chi fosse presente all’aggressione, e le telefonate erano arrivate da un cellulare intestato a un indiano, e non risultava che quel cellulare fosse in possesso di Mataloni. Il collegio ha condiviso gli elementi indicati dalla difesa e ha assolto i due imputati "perché il fatto non sussiste".