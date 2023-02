Dopo un procedimento penale durato sette anni, sono stati assolti Sergio Ciccioli di Corridonia, Silvia Barchetta di Macerata e Fausto Pallotta di Montegiorgio. Erano stati accusati di bancarotta fraudolenta e di aggravamento del dissesto societario: come legali rappresentanti e componenti del Cda della Falp, ditta di calzature di Corridonia, nel 2015 avrebbero distratto giacenze di magazzino per un valore di 80mila euro, e non avrebbero chiesto il fallimento nonostante da anni in stato di insolvenza. Difesi dagli avvocati Gabriele Cofanelli, Massimiliano Cofanelli, Massimo Bertola e Gerardo Pizzirusso, gli imputati hanno sempre sostenuto che le giacenze di magazzino erano state messe a disposizione della curatela fallimentare, regolarmente inventariate secondo quanto previsto dalle legge. Nel corso del processo, è emersa la correttezza gestionale degli amministratori, anche grazie alle consulenze tecniche difensive dei commercialisti Alessandro Benigni e Leonardo Vinciguerra, i quali avevano escluso la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ipotizzati dalla procura. Il collegio del tribunale di Macerata ha condiviso la ricostruzione della difesa, e ha assolto i tre imputati con la formula più ampia: "perché il fatto non sussiste".

Paola Pagnanelli