Erasmus: uguaglianza tecnologica

L’Università di Macerata

è coordinatrice di due progetti internazionali presentati nell’ambito dell’azione chiave "Partenariati di cooperazione per l’istruzione superiore" del programma Erasmus+.

Sono 35 i progetti selezionati tra le 96 candidature ricevute dall’Indire, l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa del Ministero dell’istruzione, e approvate

da valutatori esterni secondo

i criteri e le linee guida comunitarie.

Nei giorni scorsi i contenuti sono stati presentati in occasione del convegno di avvio organizzato a Roma dall’Indire. Il primo progetto "Promoting gender mainstreaming in academia through the enhancement of gender equality and inclusion in higher education", presentato da Isabella Crespi (nella foto) del dipartimento di Scienze della formazione, mira

a promuovere l’uguaglianza

di genere, l’inclusione,

la diversità e il rispetto

delle differenze all’interno

del mondo accademico, mentre il secondo "Stem Skills for Humanities", è stato presentato da Emanuele Frontoni del dipartimento

di Scienze politiche (l’acronimo Stem sta per "scienza, tecnologia, ingegneria e matematica"), ha invece l’obiettivo di sviluppare competenze più tecnico-scientifiche negli studenti di discipline umanistiche e formare

gli insegnanti, fornendo loro

i metodi più adatti per l’insegnamento di queste discipline.