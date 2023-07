"Erba alta e buche, contrade abbandonate"

di Lucia Gentili

Erba alta e strade colabrodo. Un residente di contrada Sant’Angelo, a Tolentino, Sandro Barabucci incalza l’amministrazione evidenziando le criticità su alcune strade rurali, e lancia un appello affinché intervenga quanto prima, "per evitare che la situazione peggiori". "Dobbiamo fare lo slalom tra le buche – spiega il cittadino –, per limitare i danni a pneumatici e ammortizzatori delle auto. La precedente amministrazione, almeno, effettuava la depolverizzazione (trattamento per migliorare la regolarità del piano stradale); adesso, invece, notiamo che non c’è manutenzione. Poi c’è il problema dell’erba alta. Capisco che è piovuto fino a poco tempo fa, ma speravamo che col bel tempo sarebbe iniziato anche lo sfalcio dell’erba. Ai lati della strada il verde è molto alto e questo rende scarsa la visibilità, con il rischio di incidenti. Il Comune deve intervenire. Paghiamo le tasse ed è giusto che vengano garantiti i servizi essenziali". Interviene anche l’ex vicesindaco Silvia Luconi, ora consigliera di minoranza: "Decine di cittadini mi hanno raggiunta al telefono o personalmente. L’incuria, il mancato taglio dell’erba e le condizioni di diverse strade, soprattutto nelle contrade, non sono mai state come oggi. È evidente manchi un raccordo e una conoscenza del territorio che dipende certamente dalla parte politica che è l’unica che decide tempi, modi e priorità e impartisce la tabella di marcia a tutti gli uffici. Se servono articoli sui giornali per smuovere le coscienze continuerò a farlo invitando i cittadini a non smettere di segnalarmi eventuali criticità, anche se reputo che l’amministrazione debba fare il suo ruolo non solo se sollecitata. È disarmante vedere che la maggioranza inviti i cittadini a togliere l’acqua dai sottovasi consigliando di mettere i pesci rossi nelle fontane per prevenire le zanzare, ma non si accorga della mancata o comunque scarsissima manutenzione e pulizia. È importante – conclude : che i cittadini non abbiano timore di manifestare educatamente il proprio dissenso. La politica, se seria, non intimorisce. Ascolta".